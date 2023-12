Il futuro dell’informazione con l’intelligenza artificiale | cercare la realtà in un mare di bufale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 dicembre 2023) La parola “infodemia” festeggia 20 anni e si fa un regalo: un mondo dove la verità sembra sempre più sfuggente. Il termine indica un’epidemia di informazioni, cioè un sovraccarico di contenuti e dati in cui ci orientiamo a fatica. E questo tsunami digitale minaccia di travolgerci ancora nei prossimi anni. Tecnologie come intelligenza, metaverso o blockchain, e fenomeni sociali come la transizione demografica e l’aumento di povertà e disuguaglianze, sono macro-forze di cambiamento già in atto oggi che produrranno impatti domani, con conseguenze anche per il giornalismo. Facciamo un esercizio, proiettiamo il nostro pensiero avanti di 20 anni: come ci informeremo? Scenari di opportunità: l’utopiapersonalizzata Immaginiamo unin cui il giornalismo fornisce notizie fresche e accurate, mentre dedichiamo ...