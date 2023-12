Il coreografo Enzo Cosimi a Roma con “The Play Garden”

Leggi su ildenaro

(Di domenica 10 dicembre 2023), 10 dic. (askanews) –tra i più autorevoli della scena italiana, con oltre 60 creazioni rappresentate nei maggiori teatri e festival italiani e stranieri,presenta in prima nazionale il 13 dicembre allo Spazio Rossellini diil suo ultimo lavoro, The, vincitore del progetto speciale 2023 MIC. Dopo le trilogie degli ultimi anni, Sulle passioni dell’anima e Orestea – Trilogia della vendetta,torna a lavorare intorno a tematiche di natura sociale, come già accaduto nella sua trilogia Ode alla bellezza. Installazione performativa di natura partecipativa, Theè un progetto realizzato con persone over 65 professionisti e non, volto a ...