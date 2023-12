Il coraggio di stare in quei deserti dove non si è accolti e ascoltati

Leggi su bergamonews

(Di domenica 10 dicembre 2023) È un inizio senza inizio quello del vangelo di Marco. Tutto parte dall’invito a preparare la via del Signore. Non è solo il motivo di questo tempo di avvento ma dovrebbe essere il nostro impegno più grande, il nostro compito di chiesa in missione quello di preparare la via del Signore. E non smettiamo di chiederci: come preparare la via del Signore? Che vie stiamo preparando nella nostra vita, per la nostra vita, per la vita di chi sta accanto a noi? Che vie prepariamo per il mondo, quello vicino e quello lontano? Ce lo siamo chiesti tante volte, ma ci accorgiamo che è urgente farlo ancora farlo sempre. È urgente essere persone che sentono il bisogno e il desiderio, costruiscono pensieri assieme agli altri entrando nel profondo della realtà, si immergono nella vita vera delle persone, per poi rendere storia, evento di vita, incarnazione della Parola, quanto è nato dal cuore, dalla ...