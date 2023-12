Il cadavere di una donna in un baule Orrore a Mondragone

Leggi su agi

(Di domenica 10 dicembre 2023) AGI -, in provincia di Caserta. Ildi una 77enne è stato trovato in un appartamento, all'interno di undella camera da letto. Ad allertare i soccorsi è stata la figlia dopo la tragica scoperta. Sul posto i carabinieri. La procura ha aperto un'inchiesta, disponendo il sequestro dell'immobile e del corpo che è stato trasportato all'Istituto di Medicina legale di Caserta. La salma della pensionata era in avanzato stato di decomposizione.