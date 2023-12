Il Buco nero | Flavio Tranquillo dal basket alle stragi | “Un passato che non passa L’ho fatto per senso di colpa | c’ero e sono stato indifferente”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 dicembre 2023) Una ricostruzione grandangolare, uno sguardo ampio per provare a vedere dentro il. Lì dentrofiniti almeno quattro decenni di storia contemporanea e molti pezzi nonancora riemersi. Quelche “più vai a guardarlo da vicino e meno capisci dove metterlo per comporre il quadro di insieme”. Da quel– un vero e proprio cratere – creato dalla gelignite dentro la Banca nazionale dell’Agricoltura in piazza Fontana, a Milano, il 12 dicembre 1969, parte l’ultimo fuoricampo di, voce deldi Sky. E spazia avanti e indietro nella storia per provare a fornire un quadro esaustivo di fatti che compongono “unche nonperché lo abbiamo ...