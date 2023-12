Il Bologna di Thiago Motta che rifiutò il Napoli supera gli azzurri ed è quarto

(Di domenica 10 dicembre 2023) Ilin classifica. La squadra diha vinto a Salerno 2-1, doppietta di Zirkzee (una delle rivelazioni del campionato), e adesso è quarta in classifica e quindi in Champions. Ovviamente il campionato è lungo, mancano 23 giornate alla fine. E poi c’è da giocare anche Roma-Fiorentina. Fatto sta che dopo quindici giornate ilcampione d’Italia è fuori dalle prime quattro. Il primo bilancio della stagione è ovviamente fallimentare. Adesso tutte le attenzioni sono su martedì: ildeve assolutamente passare il girone di Champions. De Laurentiis è terrorizzato al punto da aver messo mani al portafogli e ha promesso un premio qualificazione ai calciatori. Ricordiamo che ilsi qualifica anche con una sconfitta casalinga contro i ...

