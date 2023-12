Il Bologna di Motta è da Champions | batte anche la Salernitana e Zirkzee fa gola alle big

(Di domenica 10 dicembre 2023) L'olandese comunque pare intenzionato a restare in Serie A, dichiarando in una recente intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport di preferire la permanenza aanziché fare un prematuro ...

Altre News in Rete:

Salernitana - Bologna 1 - 2, doppietta di Zirkzee e Thiago Motta sogna la Champions

La doppietta di Zirkzee consente alla squadra di Thiagodi salire a 25 punti, in piena zona Champions League. La Salernitana rimane ultima a quota 8. Ilipoteca la vittoria nei primi ...

È meglio che tu vada via: Thiago Motta glielo ha detto in faccia | Cacciato dal Bologna | CIP Calcio in Pillole

Motta esalta il Bologna: “Raggiunto un grande obiettivo”. Su Zirkzee...

Il Bologna continua a vincere, stupire e sognare grazie alla doppietta di Zirkzee, che basta per battere la Salernitana di Inzaghi. I rossoblu volano al momento al quarto posto in classifica, in ...

Bologna, Thiago Motta: "Successo meritato"

Dopo la vittoria con la Salernitana, Thiago Motta è felice e soddisfatto del risultato. "Oggi primo tempo molto buono, difendendo anche ...