Il Bologna batte la Salernitana e supera il Napoli | Felsinei in zona Champions

Leggi su napolipiu

(Di domenica 10 dicembre 2023)2-1e sale al quarto posto,ndo ildi Mazzarri, doppietta decisiva di Zirkzee. Colpaccio esterno delche espugna l’Arechindo 2-1 lanel match delle 18 valido per la 23esima giornata di Serie A. Gli uomini di Thiago Motta centrano la terza vittoria di fila, salendo momentaneamente al quarto posto in classifica davanti alla Roma e al. Decisiva la doppietta del talentuoso Joshua Zirkzee, schierato a sorpresa dal 1? al centro dell’attacco felsineo. L’olandese sblocca il risultato al 33? e raddoppia al 49?, mettendo al sicuro il risultato per i suoi. Inutile il gol della bandiera di Simy per i campani al 77?, con lache rimane inchiodata ...