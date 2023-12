Il Battiato artista che pochi conoscono

Leggi su panorama

(Di domenica 10 dicembre 2023) Sicuramente, un grande musicista. Ma da questa prima espressione, l’si è messo in viaggio cercando suggestioni e risposte in altre forme di creatività. Straordinarie, da pittore neobizantino, le sue tele dal fondo oro. Opere che comunicano un’intensa tensione mistica verso altri spazi, altre dimensioni. Ho avuto con Francoun lungo rapporto a distanza. Per anni, favorito dalle incursioni di mia sorella Elisabetta, l’ho incontrato, ho dialogato con lui, ne ho apprezzato il libero pensiero; ma una parte diè sempre rimasta per me misteriosa. La visione filosofica che ispira le sue canzoni e le sue opere richiede un’attitudine spirituale, metafisica, che mi è estranea. Non so dire se sono ateo, perché non lo so neppure io, però ho una visione aristotelica, razionalistica, legata alla realtà che vedo. ...