IGTC | Mercedes davanti a metà della 12h del Golfo 2° posto per Valentino Rossi

(Di domenica 10 dicembre 2023) Maximilian Götz/Jules Gounon/Fabian Schiller (AMG Team 2 Seas #14) guidano il gruppo a sei ore dal termineLenovo Gulf 12h, ultima fatica dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli. La casa di Stoccarda detta il ritmoalla BMW M4 GT3 #46 di Nick Yelloly/Dries Vanthoor/, unica auto di WRT ancora in contesa per il successo finale. La primaprova è stata caratterizzata da una serie di bandiere gialle. Due incidenti distinti in curva 1 hanno costretto i commissari ad un lungo lavoro per sistemare le barriere dopo gli impattiMcLaren #59 del Garage 59 e la Porsche #4 del Grove Racing. Parallelamente anche la strategia è stata protagonista, le formazioni PRO sono precipitate nella ...