Ibra Milan | slitta ancora l’annuncio | le ultime

Leggi su calcionews24

(Di domenica 10 dicembre 2023) Ilsembra abbiano trovato l’accordo, masul suo ingresso in società continua are, come riporta La Gazzetta dello Sport Ilsembra abbiano trovato l’accordo, masul suo ingresso in società continua are, come riporta La Gazzetta dello Sport. L’accordo sembra ormai definito da tempo mada diverse settimane. Non solo in campo, il Diavolo rivede lo stesso film anche fuori dal terreno di gioco. Ilattende con fiducia e i tifosi lo aspettano con grande entusiasmo.