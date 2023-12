I medici a Putin | ' Alexei Gorinov rischia di morire' e non si hanno notizie di Navalny

(Di domenica 10 dicembre 2023) Due, entrambi ostaggi del regimeiano, tengono in ansia l'opinione pubblica internazionale. Uno,da quasi una settimana in un inquietante buco nero del sistema carcerario russo, l'...

Nel luglio 2022, Alexei Gorinov fu condannato a sette anni di carcere per aver proposto un minuto di silenzio "per le vittime dell'aggressione militare in corso in Ucraina" durante una riunione del Co ...