I canditi fatti in casa | prepariamoli subito | il Natale si avvicina

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 10 dicembre 2023) Panettone, pandolce genovese, ma anche brioche e biscotti vengono impreziositi dalla loro presenza. Che vogliamo utilizzarli direttamente negli impasti o come decorazioni sulla superficie delle nostre ricette, non possono mancare. Averli a disposizione diventa, quindi, una sorta di imperativo categorico, soprattutto in questo periodo dell’anno. Ma non dimentichiamo che in qualsiasi stagione, vengono in nostro soccorso per arricchire gelati, yogurt, torte di compleanno, insomma, sono una golosità sempre! Se li prepariamo in questi giorni, saranno pronti per le feste ormai vicinissime. Per arrivare alla candidatura perfetta, la frutta impiega circa 2 settimane. Bisogna cuocerla prima, poi impregnarla con uno sciroppo speciale e lasciarla riposare per il tempo necessario. Gli ingredienti sono pochissimi: la varietà di frutta che preferiamo candire, acqua e zucchero… nulla più! Una volta ...