Highlights Vanoli Cremona-Treviso 70-76 Serie A1 basket 2023 2024 VIDEO

(Di domenica 10 dicembre 2023)espugna il Mario Radi dibattendo 70-76 la, nella partita valida per l’11^ giornata di campionato LBA,e trova la sua prima vittoria in trasferta in campionato. Per gli ospiti decisive le grandi prove di Osvaldas Olisevicus (25 punti e 7 rimbalzi), sugli scudi in particolare nel primo quarto e Ky Bowman che mette a segno 18 punti. Non basta ai padroni di casa la grandissima prova nel secondo tempo di Davide Denegri (20 punti, 4 triple nel secondo tempo). SportFace.