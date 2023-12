Highlights Tortona-Pistoia 97-100 | Serie A1 basket 2023 2024 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 10 dicembre 2023) Ilcon glidi97-100, sfida valida come 11^ giornata dellaA1di. Partita splendida al PalaFerraris, dove le due squadre arrivano punto a punto fino agli ultimi secondi, ma a vincere sono gli ospiti grazie alla tripla decisiva di Willis. Non poteva che essere il numero 0 a regalare i due punti ai suoi, e la quarta vittoria di fila, dopo una prestazione da ben 36 punti, la migliore in stagione nel campionato nostrano. Sconfitta a testa alta la squadra di coach Ramondino, a cui non si può rimprovera di non averci provato fino alla fine. Ecco le immagini salienti del match. SportFace.