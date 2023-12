Highlights e gol Stoccarda-Bayer Leverkusen 1-1 | Bundesliga 2023 24 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 10 dicembre 2023) Il big match dellafratermina per 1-1, lasciando un punto a testa per due delle squadre più in forma del campionato tedesco fino ad ora. Nel finale di primo tempo sono gli ospiti a portarsi in vantaggio con il gol di Fuhrich che manda loin vantaggio al riposo. Nella ripresa, al settimo, il solito talento di Witrz sigilla l’1-1 definitivo che vuol dire per Xabi Alonso l’allungo a più 4 in vetta alla classifica suln Monaco. Queste le emozioni del match. SportFace.