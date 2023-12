Highlights e gol Crotone-Juve Stabia 1-1 | Serie C 2023 2024 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 10 dicembre 2023)pareggiano 1-1 allo Scida nel match valido per la 17ª giornata del girone C di. Succede tutto nel primo tempo con la rete di Candellone su rigore e la risposta di Tumminello con un grande stacco di testa su palla di Petriccione. Nella seconda frazione i padroni di casa ci provano con più insistenza ma non riescono a trovare il successo che, ai punti, sarebbe stato meritato.che resta in vetta e mantiene i 3 punti di vantaggio sul Picerno, 0-0 ieri in casa contro la Casertana terza a 31.che non riesce ad avvicinarsi e sale a 29 punti in quarta posizione. SportFace.