Highlights Brescia-Sassari 110-65 | Serie A1 basket 2023 2024 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 10 dicembre 2023) Glidella sfida tra, valida per l’undicesima giornata diA1 di. La sfida è stata vinta dai padroni di casa, che hanno surclassato la Dinamo con il punteggio di 110-65. Tra i migliori della gara sicuramente Della Valle per i lombardi, Goumbald per i sardi. Ecco ilcon i momenti salienti del match: SportFace.