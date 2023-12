Hamas | Ostaggi? Non torneranno senza negoziati | Netanyahu | Arrendetevi | non morite per Sinwar | Dal Qatar | Si tratta

Altre News in Rete:

Per l'Onu Gaza è vicina alla catastrofe, scontro tra Putin e Netanyahu

Anche il Qatar non demorde: gli sforzi di mediazione per assicurare un nuovo cessate il fuoco a Gaza e per il rilascio di altridetenuti daproseguono nonostante i continui ...

«La ragazza della jeep è mia figlia Naama: è ostaggio degli stupratori di Hamas, liberatela adesso» Corriere della Sera

Genocidio cosa…l’opinione di Rita Faletti

Se vuole sopravvivere, Israele deve per prima cosa eliminare Hamas. Eliminarlo significa decapitarne i vertici militari e quanti hanno prerogative decisionali, oltre alla cosiddetta manovalanza. A ogg ...

Hamas: “Ostaggi non torneranno senza negoziati”. Israele: “E’ finita, arrendetevi”

L'esercito israeliano parla di "segni di cedimento da parte di Hamas" nella Striscia di Gaza, mentre continua l'offensiva nella parte sud ...