Halkbank-Sunbirds oggi in tv | orario e diretta streaming finale terzo posto Mondiale per club maschile 2023 volley

Leggi su sportface

(Di domenica 10 dicembre 2023) Sta per terminare l’attesa perSpor Kulubu-Suntoryper ildelperdi. La compagine turca, fermata in semida Perugia con un netto 3-0, torna in campo per riscattarsi subito e chiudere così con il sorriso l’avventura iridata. Serve però una grande prestazione contro ilgiapponese, sconfitto in semidai brasiliani del Minas solamente al tie-break. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e salirà sulgradino del podio? L’appuntamento è per le ore 12.30 italiane di domenica 10 dicembre al Koramangala Indoor Stadium Park di Bangalore, ...