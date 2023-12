Ha in tasca 14mila euro in contanti | arriva la ladra rom | finisce malissimo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 10 dicembre 2023) Qualche tempo fa si diceva che i tassisti sono il miglior biglietto da visita per i turisti in arrivo nella nostra città. Ma come si accolgono tutti quei turisti che al taxi preferiscono spostarsi con i mezzi pubblici? Quale potrebbe essere l'alternativa? Il comitato di accoglienza, in questo caso, spetta alle borseggiatrici che della metropolitana ne hanno ormai fatto il loro parco divertimenti, una sorta di magico sportello automatico di cui conoscono il codice segreto. Ma questa volta la festa di ricevimento, non richiesta e soprattutto non desiderata, è costata molto cara a un turista di 35 anni originario dell'Azerbaigian che intorno alle ore 15 del giorno dell'Immacolata stava transitando dalla fermata metropolitana di Centrale. L'uomo aveva fiutato le cattive intenzioni della ragazza romena di 21 anni, già nota agli uffici delle forze dell'ordine per aver collezionato una lista ...