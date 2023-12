Guida TV | programmi di stasera | domenica 10 dicembre 2023

(Di domenica 10 dicembre 2023)aitv della prima serata di oggi,10.12., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Il Metodo Fenoglio Fiction RAI2 La Caserma 2 Docureality RAI3 Report Attualità RETE4 Zona Bianca Attualità CANALE5 Terra Amara Soap Opera ITALIA1 Harry Potter e i Doni della Morte I parte Film LA7 Bad Company – Protocollo Praga Film REALTIME Tutti in pista con Joey & Rina/90 giorni per innamorarsi: lontano dagli Stati Uniti Docureality CIELO Caccia Spietata Film TV8 Il Natale della Porta Accanto Film NOVE Che Tempo Che Fa Talk Show

