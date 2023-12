Guerra Israele-Hamas | ultime notizie Onu | «Metà della popolazione di Gaza sta morendo di fame» Biden contro Trump | «grande minaccia per la democrazia»

Leggi su ilsole24ore

(Di domenica 10 dicembre 2023) Tuttigli Stati Uniti dopo il veto alla bozza dell’Onu che chiedeva il cessate il fuoco a. Negli Usa oltre 70 legislatori chiedono le dimissioni di alcune rettrici dei campus per la mancata condanna al Congresso degli appelli al genocidio degli ebrei. Il dissidente russo Alexey Navalny non dàdi sé da almeno tre giorni e le autorità non permettono ai suoi legali di visitarlo in carcere. “Se il mondo si stanca di aiutarci moriremo”: lo ha detto la first lady ucraina Olena Zelenska in una intervista alla Bbc, aggiungendo: “Fa male vedere che la disponibilità si affievolisca”