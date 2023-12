Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie Onu | “Metà della popolazione di Gaza muore di fame” | DIRETTA

Leggi su tpi

(Di domenica 10 dicembre 2023)livetraoggi, domenica 10 dicembre A“stiamo raggiungendo il punto di non ritorno”. E’ la denuncia dell’Unrwa, agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, che parla di “palese disprezzo per il diritto umanitario internazionale”. Intanto, dopo il veto americano alla risoluzione per un cessate il fuoco immediato, è arrivata la presa di posizione del presidente dell’Autorità palestinese (Anp), Abu Mazen, secondo cui gli Stati Uniti sono “responsabili del bagno di sangue” nella Striscia di. L’esercito israeliano ha poi denunciato che “lancia razzi dalla ‘zona umanitaria’”. Mentre il ministeroSanità diha reso noto che 17.700 palestinesi sono rimasti uccisi nei ...