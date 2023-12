Guccini | «Lucio Dalla si diceva che fosse figlio di Padre Pio | era misterioso e scontroso»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 10 dicembre 2023) Francescointervistato da Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera. È vero che da giornalista della Gazzetta di Modena intervistò Domenico Modugno?: «Sì, e ancora me ne vergogno. Fui inutilmente aggressivo. Una chitarronata, come Carducci definì il suo inno a Satana». Modugno la prese bene? «Malissimo. Telefonò al direttore per protestare». Da Vito, la trattoria bolognese, andava anche: «Non siamo mai stati davvero amici. Non avevamo confidenza,era un tipo un po’, a volte. Della sua omosessualità non parlava mai. Adorava la mamma mentre non aveva mai conosciuto il papà, a Bologna sichediPio. E ...