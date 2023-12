Green Boots | Sleeping Beauty e quei 200 corpi sul sentiero per la vetta dell’Everest

(Di domenica 10 dicembre 2023) La scorsa primavera ha segnato il record di permessi per tentare la scalata alla regina della catena himalayana. Quattrocentossessantatre licenze per raggiungere la cima, un numero mai visto prima che superava il precedente di 409 lasciapassare del 2021. Nel 2019 l’alto numero di grimpeur aveva provocato un vero e proprio ingorgo sulle creste della montagna, ritardi nella salita e nella discesa. E 9 morti. Sfidare gli Ottomila significa mettere la propria vita a rischio, lo sanno tutti gli scalatori che rispettano la montagna e che non affrontano l’arrampicata con leggerezza. La, così come delle 13 sorelle sparse nel mondo che superano gli ottomila metri di altezza sul livello del mare, non dovrebbe essere intesa come una meta turistica. Eppure la facilità con cui vengono rilasciati i permessi, ...

