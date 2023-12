Graziani | “Inter travolgente contro l’Udinese | Lautaro valore assoluto | vale almeno 120 milioni”

Leggi su sportface

(Di domenica 10 dicembre 2023) L’ex calciatore Ciccioha parlato a Sportmediaset del successo dell’ai danni del, esaltando in particolareMartinez: “Mi è piaciuto molto, ha segnato un gol incredibile. E’ un, un capitano che rafforza l’a squadra. Non fa solo l’attaccante, ma anche il difensore e il centrocampista. A mio avvisodai 120in su. Thuram?50“. Sul 4-0 dei nerazzurri, invece: “Dopo un primo tempo, nella ripresa hanno abbassato i ritmi: ci sta prima di una gara importante in Champions League“. SportFace.