Grande Fratello | Sara Ricci sbotta con Beatrice e rivela | «Quando è morta mia mamma lei non mi ha voluto sostituire sul set»

(Di domenica 10 dicembre 2023) Si accende subito lo scontro in diretta al2023 nel corso della puntata del 9 dicembre. Al centro della discussione finisceLuzzi, che hato che se dovesse eliminare...

Altre News in Rete:

Grande Fratello: "Mirko è molto attratto da Greta, lei lo farà impazzire", parla Ciro Petrone

Stasera , sabato 9 dicembre 2023, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del. Tra i concorrenti al televoto anche Mirko Brunetti , ancora al centro delle dinamiche del gioco per la sua situazione sentimentale con le sue ex Greta Rossetti e Perla Vatiero . ...

Grande Fratello, frasi choc di Massimiliano Varrese contro Beatrice: il web chiede la squalifica Libero Magazine

Al GF chiedono la squalifica per Varrese: Beatrice mangia uomini, ma se becca l'uomo sbagliato… Fanpage.it

Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese: Si riapre lo scontro

"Massimiliano, ti senti attratto da Beatrice" chiede Alfonso Signorini e il concorrente risponde: "Non si può negare che Bea sia una bella donna, che sia intelligente. Forse mi attrae il suo alone di ...

Polemica televoto GF: Signorini critica Perla e Sara

Polemica sul televoto durante il Grande Fratello 2023 Durante la 25esima puntata del Grande Fratello 2023, si è scatenata una polemica sul web a causa del televoto lasciato aperto per tutta la prima f ...