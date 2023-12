Grande Fratello | Sara Ricci e Rosanna Fratello contro Beatrice Luzzi | “Usa la furbizia per farsi strada | ecco cosa mi diceva senza microfono!”

Leggi su isaechia

(Di domenica 10 dicembre 2023) A poche ore dalla fine della venticinquesima puntata delhanno criticato il comportamento di. Già nel corso della diretta televisiva le due new entry hanno palesato il proprio disappunto sull’atteggiamento dell’attrice. Nello specifico,ha ricordato aun episodio del passato accusandola di non avuto un comportamento inappropriato nei suoi confronti. “Lei non ce l’ha solo con gli uomini ma anche con le donne. 24 anni fa quando morì mia mamma non mi volle sostituire…mi portò un regalo in camerino…Sei una persona sgradevole“. Ancheha avuto da ridire sulla, che per ...