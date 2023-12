Grande Fratello | eliminato con sorpresa e nominati 25esima puntata del 9 dicembre | Perla vola

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 10 dicembre 2023) Ladel sabato deldi ieri, 9, ha regalato una serie di colpi di scena, a partire dall’. L’appuntamento era infattirio ed il televoto attivo ha riservato non poche sorprese non solo tra gli inquilini ma anche nel pubblico da casa. Ovviamente non sono mancati i nuovial termine... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.