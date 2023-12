Granada-Athletic Bilbao sospesa | cosa succede con le scommesse

(Di domenica 10 dicembre 2023) La partita traè stataal 19’. Il match di Liga vedeva in campo la penultima e la sesta forza del campionato e il risultato, prima dello stop, era di 1-0 per gli ospiti. Non è cambiato il regolamento relativo alle: di conseguenza la quota del match sarà nulla, se la partita non sarà recuperata entro 72 ore. Mentre leche si erano già chiuse (per esempio OVER 0.5) o qualunque tipo di giocate già definita e chiusa, verranno pagate. SportFace.

