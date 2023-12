Governo Meloni | è aria di rimpasto | chi sono i ministri a rischio

(Di domenica 10 dicembre 2023) “Survivor” tra idel: è il nuovo reality show in onda nei meandri del potere romano, tra Quirinale e Consiglio di Stato, su chi si salverà e chi verrà eliminato. Dietro le quinte i giudiziunanimi su un esecutivo che ha una maggioranza granitica e un premier carismatico che cavalca autorevolmente la scena internazionale. Fioccano invece commenti meno lusinghieri su quella pletora didel tutto inadeguati al disegno riformatore della, con tanto di gabinetti che non si parlano nemmeno tra loro. Da qui l’esigenza, avvertita da tutti, nonostante le reiterate formali smentite, di un. Sui tempi, le ipotesi vno: c’è chi dice dopo le possibili iniziative giudiziarie, chi con le prossime elezioni europee ...

Altre News in Rete:

Suor Monia Alfieri sulla retromarcia di Valditara: "Concia Non mi preoccupava. Ora chi si è lamentato sia coerente"

Per quanto riguarda il, ci tiene a dire: "Mi auguro che il, democraticamente eletto dai cittadini, agisca in modo coerente con il programma forte del quale si era presentato ...

Governo Meloni, ministri in affanno e ipotesi rimpasto Il Tempo

Clima, bocciato il governo Meloni: l’Italia perde 15 posizioni in un anno, pesano bassa riduzione delle… Il Fatto Quotidiano

Speranzon, Reditto è disastro, serva nuova fase per Inps

Adesso il governo Meloni sta cercando di porvi rimedio, rimettendo ordine e spazzando via un sistema che non ha funzionato. Questo però non basta, è evidente che dopo tutto quello che è emerso sul ...

Fallimento del Reddito di cittadinanza, quanto ci è costato ogni posto di lavoro

Il 2023 ha segnato il superamento del reddito di cittadinanza, con un’iniziativa del governo Meloni che, introducendo altri meccanismi di ...