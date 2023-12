Gossip Uomini e Donne | Gemma Galgani deve dire addio al programma? La possibile decisione di Maria De Filippi

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 10 dicembre 2023)è ancora uno dei programmi più amati dagli italiani ma sembra che, una delle figure più iconiche del dating show, stia per concludere il suo lungo percorso all’interno del. La conduttriceDesembra aver preso unanetta riguardo al futuro dinele in particolare nel trono over.: il nuovo format tra trono over e classico Ilcontinua ad affascinare il pubblico, con il Trono Over che si fonde sempre più con il Trono Classico. Questa fusione ha portato alla salita sul trono di Ida Platano, suscitando ...