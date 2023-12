Golf | gli australiani Lydia Ko e Jason Day passano in testa con un grande giro al Grant Thornton Invitational 2023

Leggi su oasport

(Di domenica 10 dicembre 2023)spettacolo a Naples (Stati Uniti) per il secondodel, il nuovo torneo che debutta questo fine settimana sul PGA Tour. Sul tee della uno sono tornate le sedici coppie miste, formate daisti di caratura mondiale, per darsi battaglia nei classici foursomes, quel tipo di gioco che vediamo abitualmente in Ryder Cup. Con undi livello notevole passa inil tandem australiano formato daKo eDay con lo score complessivo di -20. A differenza dello scramble di ieri, che chiamava punteggi bassi, oggi si è girato con il metodo più difficile dela coppie: in gioco c’è sempre stata una sola palla. La coppia australiana, ...