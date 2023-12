Gli agenti smontano l' ennesima balla della sinistra sugli aumenti alla polizia

Altre News in Rete:

Tragedia in Spagna, tifoso muore durante la partita Granada - Athletic Bilbao

Non è possibile che abbiamodelle forze dell'ordine stressati, edifici distrutti, autobus ... non si tratta di accontentarsi dei divieti dei singoli stadi come perinsulti razzisti o omofobi ...

Molesta due ragazze in un cinema e aggredisce gli agenti Agenzia ANSA

Palpeggia due ragazze e aggredisce gli agenti, arrestato 40enne PerugiaToday

Gli idonei al concorso per agente forestale: “Un sogno che va in fumo”

PALERMO – “Oramai tutta Italia è al corrente delle vicende relative al concorso degli agenti forestali“ si legge in una lettera inviata da alcuni idonei al concorso che è stato annullato perché il pri ...

Siena, lite in strada tra due minori: 60 persone a guardare

Intorno ai due ragazzi un folto gruppo di persone assiste alla lite in strada a Siena e nessuno, tra loro ed i passanti, chiama il 112 ...