Gli Accordi di Abramo sono andati in fumo? Risponde il gen Jean

(Di domenica 10 dicembre 2023) Molto è stato detto sulle modalità dell’aggressione terroristica di Hamas a Israele. Con qualche eccezione nel mondo occidentale è prevalsa la condanna della ferocia nei confronti dei civili, la preoccupazione per la sorte degli ostaggi e la sorpresa sia per il fallimento totale dei servizi d’Intelligence e di sicurezza israeliani, sia per la competenza tecnica e tattica dell’organizzazione palestinese. Non solo è stata capace di mantenere il segreto più completo sui suoi piani, ma ha dimostrato di possedere un’eccellente capacità d’informazione e di coordinamento delle sue forze sul terreno. Lo testimonia l’incredulità di molti esperti che abbia potuto pianificare e gestire un’aggressione su scala così ampia senza consistenti sostegni di professionisti esterni. Sembra, almeno per ora, che pur avendo ricevuto sostegno dall’Iran e dall’Hezbollah libanese, abbia fatto tutto da solo. Non ...