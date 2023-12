Giornata Mondiale dei Diritti Umani | dove si vive meglio e dove peggio?

Altre News in Rete:

Scherma: coppa del mondo,Alice Volpi oro nel fioretto a Novi Sad

E' d'oro il fioretto di Alice Volpi. L'azzurra, campionessain carica, trionfa nella prima tappa stagionale di Coppa del Mondo di fioretto femminile a ... Domani l'ultimadi gare a Novi ...

Giornata mondiale contro corruzione, in Italia 600 segnalazioni whistleblowing in 4 mesi Sky Tg24

L'annuncio del Papa: a maggio a Roma la prima Giornata mondiale dei Bambini Vatican News - Italiano

Giornata mondiale dei Diritti umani. Panchina gialla a Porto San Giorgio

In occasione della Giornata mondiale per i diritti umani, lunedì 11 novembre, nel parco della vecchia stazione di Porto San Giorgio in via della Resistenza è avvenuta la collocazione della ’Panchina G ...

Arrone, il suono delle campane in difesa dei diritti umani

ARRONE - Questa sera anche ad Arrone si sentiranno suonare i campanili. In occasione della Giornata mondiale dei diritti umani, il Gruppo Campanari di Arrone con il sostegno della Federazione nazional ...