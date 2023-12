Gino Cecchettin | scattano le querele | Quel video è una bufala

Leggi su iltempo

(Di domenica 10 dicembre 2023) C'è grande attesa per l'intervento, questa sera domenica 10 dicembre, dia Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio su Nove. Vigilia tuttavia macchiata da polemiche e veleni. "A seguito di numerose segnalazioni giunte da molti cittadini e apprese anche direttamente, il signorcomunica che ogni attività diffamatoria e denigratoria posta in essere nei confronti propri e della famiglia troverà pronta reazione a termini di legge", ha scritto in un comunicato l'avvocato Stefano Tigani, dell'associazione Penelope, che assiste il padre di Giulia, la ragazza veneta uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta. "È spaventoso dover vedere simili azioni in una tragedia di queste dimensioni e nel dolore che la famiglia sta vivendo. È doveroso assumere ogni iniziativa ...