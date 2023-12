Gino Cecchettin da Fazio | hater scatenati | cosa è successo

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 10 dicembre 2023)ospite di Fabioquesta sera per parlare del dramma che ha colpito la sua famiglia ma, soprattutto, di violenza di genere. Come ha deciso di fare sin dall’inizio,cerca di dare alla sua sofferenza un senso, dando vita ad una lotta al patriarcato ma soprattutto alla violenza di genere. Se molti in Italia lo vedono come un padre eroe, c’è invece chi ne è detrattore e cerca di smantellare la sua reputazione e la sua figura ormai pubblica. Ciò che è accaduto con Elena(la ragazza ha cercato, fin dal giorno del ritrovamento del corpo di sua sorella, di mandare messaggi positivi di grandissima importanza come la lotta a patriarcato). La risposta di Che Tempo che Fa alle critiche: “Chi fa più schifo? Tu La battaglia in difesa di ...