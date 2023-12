Gianni Infantino ribadisce | “Lo stadio di Roma dovrebbe portare il nome di Paolo Rossi”

(Di domenica 10 dicembre 2023) Nel dicembre del 2021 la Camera dei deputati approvò un ordine del giorno con il quale impegnava il governo a valutare la possibilità di intitolare loOlimpico di. Non se ne fece nulla, ma a distanza di due anni da quell’iniziativa, il presidente della Fifa,torna a proporre l’intitolazione dell’impianto del Foro Italico al mitico centravanti campione del mondo 1982. “Mi manchi. Lo ripeto, sempre più convinto: lodiil tuo”, ha scritto su Instagram il numero uno della Fifa ricordando Pablito scomparso il 9 dicembre del 2020. Nel post si legge: “Tre, il tuo numero diventato imperfetto., ...

