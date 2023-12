Gianclaudio Torlizzi | se l' Europa vuole vivere serve una nuova Bce

(Di domenica 10 dicembre 2023) A tre anni di distanza dallo scoppio dell'emergenza pandemica iniziano finalmente ad arrivare segnali di rallentamento delle pressioni inflazionistiche. Nel mese di novembre l'indice europeo sui prezzi al consumo ha registrato una discesa su base nominale al 2,4% sebbene su base core, ossia depurato dalle componenti volatili, alimentari ed energetiche, si sia attestato al 3,6%. Un raffreddamento, quello sul fronte dei prezzi, che però è stato reso possibile solo attraverso una restrizione monetaria da parte della Bce, che ha di fatto prodotto il blocco dell'attività industriale. Ai mercati, però, tale dinamica non sembra interessare. Anzi, proprio il processo disinflazionistico in corso, unito al rallentamento dell'economia, hanno di fatto alimentato le aspettative di un taglio dei tassi di 100 punti base entro il mese di ottobre del prossimo anno. In quest'ottica si spiega il balzo ...

Altre News in Rete:

Materie prime, una sfida globale: cosa serve oltre al piano Mattei

'Malgrado sia trascorso oltre un anno dalla fiammata dei prezzi dei metalli', scrivesu Libero, 'si fa ancora fatica in ambito istituzionale a comprendere come la transizione energetica vada di pari passo con il fortissimo sviluppo dell'attività mineraria'. Il ...

Il 2024 delle materie prime, Torlizzi (T-Commodity): tutto dipende da braccio di ferro Fed-Opec Milano Finanza

Torlizzi (T-commodity): "Il Green deal Tutto da rifare" Verità e Affari

Transizione green, gli effetti della sentenza di Karlsruhe

La discussione è accesa, non solo in Germania. La corte costituzionale di Karlsruhe ha giudicato non conforme alla Costituzione tedesca la decisione di trasferire le risorse per il contrasto ...

Vi spiego la guerra Usa-Cina sui semiconduttori

Data la rilevanza strategica il comparto dei semiconduttori ricopre un ruolo chiave all’interno della competizione strategica tra Stati Uniti e Cina, come è parso evidente dal vertice del G7 di maggio ...