Germani Brescia-Banco Sardegna Sassari | Lega Basket A | voglia di vetta solitaria per i padroni di casa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 10 dicembre 2023) Attacco al primato, sperano solitario dalla parti di, e tentativo di risalita, feroce, accorciando ancor di più sulle posizioni che regaleranno, a fine regular season, un posto nel torneo dei playoff scudetto. Le posizioni in classifica attualmente sono molto diverse, ma la rincorsa alla vittoria in questa sfida accomuna entrambe le società che si affronteranno in questo incontro che metterà in palio dei punti davvero molto pesanti. Ididi, dopo aver trionfato in Coppa Italia nella scorsa stagione, stanno cercando di compiere un ulteriore step di crescita vivendo, attualmente, nei piani altissimi della graduatoria italiana. La Leonessa è seconda e proverà a sfruttare il big-match tra Milano e Bologna per sedersi, da sola, sul trono del torneo. Gli ospiti di ...