Genoa | le pagelle di CM | Sabelli una certezza | Retegui sbaglia tutto

(Di domenica 10 dicembre 2023) Monza –: 1-0Martinez 6: trafitto nell’unico vero tiro in porta confezionato dal Monza. Incolpevole. De Winter 6: solid...

Commenta per primo Monza -: 1 - 0 Monza Di Gregorio 6 : pomeriggio di sostanziale relax: impegnato in soli interventi di ordinaria amministrazione, viene graziato prima da Retegui e poi da Dragusin. Pedro Pereira 6,5 : ...

Amaro in bocca in casa Genoa: i grifoni perdono di misura all' U-Power Stadium contro il Monza. Il gol vittoria, firmato da Dany Mota, è arrivato a nemmeno 10' dal termine della sfida. Continua dunque ...

"Il Monza oggi ha fatto un'ottima partita, in settimana la squadra ha lavorato con grande intensità dopo la sconfitta contro la Juve.