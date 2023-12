Altre News in Rete:

Gaza, duro colloquio Putin - Netanyahu | Dal Qatar: "Trattiamo per nuova tregua" | Hezbollah spara razzi "a 20 metri da base Onu"

10 dic 09:45 Qatar: "Mediamo per una nuova tregua ae liberare gli ostaggi" Gli sforzi di mediazione per assicurare un nuovo cessate il fuoco a, e per il rilascio di altri ostaggi detenuti ...

Ex ostaggi e familiari a muso duro contro Netanyahu: "Bugiardo, dimettiti" Euronews Italiano

Dopo il duro monito di Washington, Israele indica zone di sicurezza nel sud di Gaza. Nuova escalation in Cisgiordania L'HuffPost

Sisi cerca il rinnovo del potere, tra tensioni interne e il dramma di Gaza

Il presidente egiziano ha anticipato le elezioni per consolidare la presa sul potere quando dovrà varare le dure riforme per salvare ...

Gaza, Netanyahu 50 minuti al telefono con Putin. Onu: «Nella Striscia c'è l'inferno sulla Terra»

di Marco Ventura Bombardamenti aerei, scambi d'artiglieria e battaglie corpo a corpo fra soldati israeliani e guerriglieri di Hamas da nord a sud della Striscia. La guerra continua e si ...