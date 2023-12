Gavillucci | «Per me non c’era il rigore dato all’Inter»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 10 dicembre 2023), ex arbitro, contesta ilcontro l’Udinese: ha così analizzato l’episodio da moviola Intervistato da Radio 1, l’ex arbitroha così parlato delconcessonel match giocato ieri sera contro l’Udinese. LE PAROLE – «Per me non era calcio di. Non lo era in campo e tantomeno era passibile di una chiamata al Var. Probabilmente, e questo perché siamo uomini, potrebbe aver inciso quello che era successo a Bologna con lo stesso Di Bello pochi mesi fa. L’uniformità di giudizio è l’Eldorado degli arbitri, è la cosa più difficile da raggiungere siano di una stessa partita cheno di un campionato».