Gavillucci | «Inter | non era rigore! Sudditanza | Orsato è l’emblema»

Leggi su inter-news

(Di domenica 10 dicembre 2023) L’ha stravinto contro l’Udinese a San Siro riconquistando il primo posto in classifica, eppure a far notizia è il rigore fischiato a Lautaro Martinez che ha sbloccato il match. L’ex arbitro di Serie A,venuto a Rai Radio1, è categorico: la decisione del VAR è totalmente sbagliata. Di seguito il suovento MAI RIGORE – L’di Simone Inzaghi ha dato una lezione di calcio all’Udinese a San Siro, rispondendo alla Juventus e riconquistando la vetta della classifica. Eppure il giorno dopo si parla solo del rigore concesso a Lautaro Martinez che ha permesso ai nerazzurri di sbloccare il risultato. Al coro si aggiunge l’ex arbitro di Serie A, Claudio, che boccia la decisione di VAR e arbitro: «Per me non era rigore, né in campo né passibile di una ...