Fuori una | salta Magill della Penn | rivolta dei finanziatori dopo l’audizione-shock

(Di domenica 10 dicembre 2023) Il presidente Joe Biden ha manifestato “preoccupazione” per la deriva antisemita che si è manifestata in molti atenei Usal’attacco di Hamas del 7 ottobre. Non ha tuttavia preso alcun provvedimento concreto, del resto difficile poiché le università americane sono, nella stragrande maggioranza, private. E, quindi, autonome tanto dal governo federale quanto da quelli dei singoli Stati.dei rettori La situazione, tuttavia, sta diventando davvero difficile. Larghi gruppi di studenti hanno apertamente manifestato la loro simpatia per Hamas, ma non si tratta solo di questo. Come riportato anche da questo giornale, numerosi rettori di atenei tra i più prestigiosi degli Stati Uniti, convocati in audizione dalla Commissione Istruzione del Congresso, hanno risposto in modo ambiguo quando richiesti di condannare l’antisemitismo. Si tratta, ...