Altre News in Rete:

Frosinone Torino, le formazioni ufficiali: sorpresa in attacco per Di Francesco

Meno di un'ora al lunch match tra, ecco le formazioni ufficiali con le scelte di Di Francesco e Ivan Juric Meno di un'ora al lunch match di Serie A tra, ecco le formazioni ufficiali con le scelte ...

Frosinone-Torino: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

LIVE TJ - Sassuolo - Juventus Primavera 0- 0 : cambio forzato per Montero, entra Scienza al posto di Finocchiaro

31' - Primo cambio forzato per Montero: esce Finocchiaro entra Scienza 29' - Florea rientra in campo e la partita riprende senza problemi 28' - Staff medico della Juve in ...

LIVE TJ - Sassuolo - Juventus Primavera 0- 0 : cambio forzato per Montero, entra Scienza al posto di Florea

31' - Florea non ce la fa ed è costretto a lasciare il campo. Al suo posto Scienza 29' - Florea rientra in campo e la partita riprende 28' - Staff medico della Juve in ...