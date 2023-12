Frosinone-Torino | Di Francesco | “Non sono legato ai moduli Ci mancava un regista”

Leggi su sportface

(Di domenica 10 dicembre 2023) “molto soddisfatto perché oggi non era facile contro uncosì in forma. Abbiamo avuto tante possibilità con Kaio Jorge, Garritano che poteva gestire meglio, Ibrahimovic davanti al portiere. Abbiamo retto alla grande nonostante il calo nel finale. Di solito quando sbagli tanto davanti alla porta lo paghi caro”. Lo ha detto l’allenatore del, Eusebio Diai microfoni di Sky Sport, commentando il pareggio a reti inviolate contro il. Sulla difesa a 3: “Nonai, ma a ciò che la squadra trasmette durante la gara. Oggi per caratteristicheune Gelli si è comportato bene finché ne ha avuto fisicamente – spiega –. Nel finale abbiamo perso il palleggio, ma ...