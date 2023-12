Frosinone-Torino 0-0 | tante occasioni e nessun gol

(Di domenica 10 dicembre 2023) (Adnkronos) –pareggiano 0-0 nel match in calendario oggi per la 15esima giornata della Serie A 2023-2024. Le due squadre rimangono a metà classifica: ilsale a 20 punti e rimane davanti ai ciociari, che arrivano a quota 19. Il Toro parte con aggressività e crea subito di situazioni nell'area dei padroni

DIRETTA Serie A, Monza - Genoa 0 - 0 | Fischio d'inizio! LIVE

Dopo il lunch match tra, scendono in campo, per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, Monza e GenoaLa seconda sfida domenicale, valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, ...

Frosinone-Torino: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Finisce pari tra Frosinone e Torino, equilibrio tra le due squadre

Finisce 0-0 la sfida fra Frosinone e Torino. Anche nel secondo tempo c'è stata una situazione di equilibrio fra le due squadre, con una vera occasione da gol capitata per ciascuna delle due formazioni ...

Frosinone 0-0Torino: i Frusinati non riescono ad andare oltre il pareggio contro un Toro vivo

Il Frosinone è poco brillante negli ultimi metri e non riesce a concretizzare le poche occasioni create. Soulè, un pò in ombra, non riesce ad incidere come suo solito. Bene la difesa che regge un ...